В Азербайджане открылась Ежегодная методическая мастерская для преподавателей-русистов

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ 2 ноября в Российском информационно-ку
Как сообщает Report со ссылкой на РИКЦ, открыл первое заседание руководитель представительств
В течение нескольких дней на различных образовательных площадках в Азербайджане профессор кафедры филологических дисциплин Московского городского педагогического университета (МГПУ) Светлана Ашурова, кандидат педагогических наук, доцент Государственного института русского языка имени А.С.Пушкина Наталья Литвинова, научный сотрудник лаборатории просветительных образовательных практик МГПУ Лариса Аткина и кандидат психологических наук, доцент кафедры управления проектами МГПУ Павел Шевченко проведут лекции, семинары, мастер-классы, круглые столы с учителями русского языка и литературы школ.
Гости из Москвы приехали не с пустыми руками. Они организовали выставку учебно-методичес
Мероприятия методической мастерской также пройдут в Технико-гуманита
В этом году Ежегодная методическая мастерская для азербайджанских преподавателей-р
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook