В Азербайджане откроют новое профтехучилище по подготовке кадров в сфере сельского хозяйства

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ "В Азербайджане откроется новое профтехучилище по подготовке профессиональных кадров и специалистов по сельскому хозяйству".

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал министр образования Микаил Джаббаров.

По его словам, новое учебное заведение приступит к деятельности в Габале в первом квартале 2017 года: "Студенты будут обучаться по следующим специальностям - садоводство, растениеводство и агроуслуги в сфере сельского хозяйства".

М.Джаббаров отметил, что в рамках осуществляемого совместно с BP проекта "Подготовка новых специалистов по профтехобразованию в сфере сельского хозяйства" Габала был избран первым пилотным районом: "В случае успешности проекта, в дальнейшем планируется создание по стране новых профтехучилищ, занимающихся подготовкой специалистов для данной сферы".