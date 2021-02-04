В Азербайджане откроется офис турецкого фонда "Маариф"

Мы откроем здесь офис и в самые короткие сроки завершим технические процедуры, начав открытие школ турецкого фонда "Маариф"

Председатель турецкого фонда "Маариф", профессор Бирол Акгюн прибыл в Баку в связи с открытием в Азербайджане офиса организации.

Как передает Report, информацию об этом распространил телеканал TRT Avaz.

Б.Акгюн анонсировал открытие в Азербайджане школ турецкого фонда "Маариф": "Имеется меморандум о взаимопонимании, над которым мы два года работали совместно с Азербайджаном. Сегодня мы смогли договориться. Состоялась встреча с министрами образования и иностранных дел. Документ будет подписан во время визита в конце месяца в Турцию министра образования Азербайджана Эмин бека. Затем мы откроем здесь офис и в самые короткие сроки завершим технические процедуры, начав открытие школ турецкого фонда "Маариф".