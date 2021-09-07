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В Азербайджане от коронавируса скончался академик

В Азербайджане от коронавируса скончался академик Действительный член Национальной академии наук Азербайджана, профессор кафедры физики Бакинского инженерного университета Анвар Нахмедов скончался в возрасте 62 лет.
Наука и образование
7 сентября 2021 г. 10:36
В Азербайджане от коронавируса скончался академик
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Действительный член Национальной академии наук Азербайджана, профессор кафедры физики Бакинского инженерного университета Анвар Нахмедов скончался в возрасте 62 лет.

Как стало известно Report, академик некоторое время назад заразился коронавирусом.

Он скончался в больнице, в которой получал лечение.

Анвар Нахмедов родился 24 августа 1959 года в городе Баку. В 1981 году с отличием окончил факультет физики Азербайджанского государственного университета. С 1 сентября по назначению начал работу в руководимой академиком Фирудином Гашимзаде лаборатории в Институте физики НАНА.

А.Нахмедов является автором около 90 научных статей, в том числе книги "Аддитивные и корреляционные эффекты в малых системах".

А.Нахмедов похоронен в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda akademik koronavirusdan vəfat edib

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