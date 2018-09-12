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    В Азербайджане ощущается нехватка педагогов начальных классов по русскому сектору

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В последние четыре года ликвидирован прием учащихся как в русский, так и в азербайджанский сектор на конкурсной основе, что привело к повышению интереса к русскому сектору".

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала заместитель министра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиева. 

    По ее словам, наряду с теми, кто владеет русским языком, в школы обращаются также лица, не знающие языка, что приводит к плотности учащихся: "Это нас беспокоит. По этому поводу мы выступим с предложениями перед министерством образования". 

    М.Велиева заявила о нехватке на сегодняшний день 273 педагогов начальных классов по русскому сектору: "Нехватка кадров в основном ощущается на уровне общего среднего и полного среднего образования. Если вопрос нехватки кадров не будет решен, открыть дополнительные классы будет невозможно. Кандидаты на вакансии по русскому сектору не могут набрать достаточное количество баллов". 

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