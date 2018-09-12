В Азербайджане ощущается нехватка педагогов начальных классов по русскому сектору

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ "В последние четыре года ликвидирован прием учащихся как в русский, так и в азербайджанский сектор на конкурсной основе, что привело к повышению интереса к русскому сектору".
Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала заместитель министра образования, и.о. заведующего Управлением образования города Баку Махаббат Велиева.
По ее словам, наряду с теми, кто владеет русским языком, в школы обращаются также лица, не знающие языка, что приводит к плотности учащихся: "Это нас беспокоит. По этому поводу мы выступим с предложениями перед министерством образования".
М.Велиева заявила о нехватке на сегодняшний день 273 педагогов начальных классов по русскому сектору: "Нехватка кадров в основном ощущается на уровне общего среднего и полного среднего образования. Если вопрос нехватки кадров не будет решен, открыть дополнительные классы будет невозможно. Кандидаты на вакансии по русскому сектору не могут набрать достаточное количество баллов".
Samirə AbdullayevaАвтор новости
Поделиться в Facebook