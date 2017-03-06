Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане установлены тарифы платных услуг на вступительных экзаменах.

Об этом Report сообщили из секретариата Тарифного (ценового) совета.

Отмечается, что 6 марта прошло очередное заседание Тарифного совета. На заседании рассмотрели вопросы урегулирования тарифов платных услуг, оказываемых Государственным экзаменационным центром, и приняли соответствующее решение.

Так, с учетом обращений и предложений Государственного экзаменационного центра, в зависимости от вида экзамена, сгруппированного по 9 группам в соответствии с правилами, утвержденными соответствующими решениями Кабмина от 8 февраля 2017 года, тарифы платных услуг, связанных с приемом студентов, учитывая обращения и предложения Государственного экзаменационного центра, установлены в пределах 10-100 манатов.

На заседании Тарифного совета было особо подчеркнуто значение распоряжения главы государства от 24 февраля 2017 года, изданного в целях дальнейшего усиления социальной защиты населения, обеспечения продолжения получения образования лицами, независимо от материального положения, стимулирования приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения и отмечено, что согласно распоряжению, выплата суммы, требуемой для впервые обратившихся абитуриентов для участия в экзаменах, связанных с приемом в средние специальные учебные заведения и на уровень бакалавриата высшего образования (основного образования по медицинскому образованию) в высших учебных заведениях, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Азербайджанской Республики.

Полный текст постановления размещен на интернет странице Тарифного совета (www.tariff.gov.az).