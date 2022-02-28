В Азербайджане определены источники финансирования обучения молодежи за рубежом

В Азербайджане разработают правила финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных высших учебных заведениях.

В Азербайджане разработают правила финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных высших учебных заведениях.

Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля Госпрограмме обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы.

Правила будут базироваться на оценке рисков академической неуспеваемости и невозвращения в страну и будут предусматривать механизмы для их предупреждения.

Подготовленные правила позволят молодым людям учиться за счет государства в престижных зарубежных высших учебных заведениях и, вернувшись в страну после окончания учебы, в качестве высококвалифицированных кадров внести свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана.

Названы источники финансирования госпрограммы :

- Государственный нефтяной фонд Азербайджана;

- техническая и финансовая помощь международных организаций (фондов) ;

- кредиты и гранты международных организаций (фондов);

- пожертвования иностранных и отечественных юридических и физических лиц.