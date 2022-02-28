В Азербайджане определены источники финансирования обучения молодежи за рубежом

В Азербайджане разработают правила финансирования обучения азербайджанской молодежи в зарубежных высших учебных заведениях.
Как сообщает Report, об этом говорится в утвержденной президентом Ильхамом Алиевым 28 февраля Госпрограмме обучения молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы.
Правила будут базироваться на оценке рисков академической неуспеваемости и невозвращения в страну и будут предусматривать механизмы для их предупреждения.
Подготовленные правила позволят молодым людям учиться за счет государства в престижных зарубежных высших учебных заведениях и, вернувшись в страну после окончания учебы, в качестве высококвалифицированных кадров внести свой вклад в устойчивое развитие Азербайджана.
Названы источники финансирования госпрограммы :
- Государственный нефтяной фонд Азербайджана;
- техническая и финансовая помощь международных организаций (фондов) ;
- кредиты и гранты международных организаций (фондов);
- пожертвования иностранных и отечественных юридических и физических лиц.