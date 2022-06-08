В Азербайджане определена новая классификация общеобразовательных учреждений

Определена новая классификация общеобразовательных учреждений.
Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы “Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “Об образовании” и “Об общем образовании”.
Согласно изменениям, количество типов общеобразовательных учреждений было увеличено с 13 до 14.
- начальная общеобразовательная школа;
- средняя общеобразовательная школа;
- полная средняя общеобразовательная школа;
- лицей;
- гимназия;
- интегрированная общеобразовательная школа;
- специальная общеобразовательная школа;
- общеобразовательная школа интернатного типа общего назначения;
- лицей интернатного типа;
- гимназия интернатного типа;
- общеобразовательная школа интернатного типа с интегрированным обучением;
- специальная общеобразовательная школа интернатного типа;
- санаторная общеобразовательная школа интернатного типа;
- другие школы.