В Азербайджане определена новая классификация общеобразовательных учреждений

Определена новая классификация общеобразовательных учреждений.

Определена новая классификация общеобразовательных учреждений.

Как сообщает Report, в связи с этим президент Ильхам Алиев утвердил изменения в законы “Об образовании (специальном образовании) лиц с ограниченными возможностями здоровья”, “Об образовании” и “Об общем образовании”.

Согласно изменениям, количество типов общеобразовательных учреждений было увеличено с 13 до 14.

- начальная общеобразовательная школа;

- средняя общеобразовательная школа;

- полная средняя общеобразовательная школа;

- лицей;

- гимназия;

- интегрированная общеобразовательная школа;

- специальная общеобразовательная школа;

- общеобразовательная школа интернатного типа общего назначения;

- лицей интернатного типа;

- гимназия интернатного типа;

- общеобразовательная школа интернатного типа с интегрированным обучением;

- специальная общеобразовательная школа интернатного типа;

- санаторная общеобразовательная школа интернатного типа;

- другие школы.