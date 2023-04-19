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В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедших 12 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.
Наука и образование
19 апреля 2023 г. 17:21
В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедших 12 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Принявшие участие в экзамене ученики 11-х классов, перейдя по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta/), введя номер дела (восьмизначный ученический код) и номер удостоверения личности (или FİN-код), могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим описанием листа ответов.

Информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) можно получить также через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "ученический код" на номер 7727.

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Версия на азербайджанском языке Martın 12-də keçirilən buraxılış imtahanının nəticələri açıqlanıb, 19 nəfərin nəticəsi ləğv olunub

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