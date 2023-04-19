В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедших 12 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедших 12 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Принявшие участие в экзамене ученики 11-х классов, перейдя по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta/), введя номер дела (восьмизначный ученический код) и номер удостоверения личности (или FİN-код), могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим описанием листа ответов.

Информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) можно получить также через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "ученический код" на номер 7727.