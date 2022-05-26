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В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, состоявшихся 30 апреля и 1 мая 2022 года.
Наука и образование
26 мая 2022 г. 22:43
В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

Объявлены результаты выпускных экзаменов по общему (9-летнему) среднему образованию, состоявшихся 30 апреля и 1 мая 2022 года.

Как передает Report со ссылкой на Государственный экзаменационный центр, учащиеся 9-х классов, принявшие участие в экзамене, выполнив переход по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/), введя номер дела и номер удостоверения личности (или FİN-код), могут узнать результаты экзамена, графическое описание листа ответов здесь.

Информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) можно получить также через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив код, указанный в пропускном листе, на номер 7727.

Из 44 142 человек, которые должны были принять участие в этих экзаменах, 520 не явились на экзамен. Результаты 3 учеников были отменены из-за нарушения правил экзамена.

Для рассмотрения заявлений по результатам экзамена, начиная со 2 июня, ГЭ Ц будет организовывать процесс апелляции онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону). Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться с 10:00 30 мая до 17:00 1 июня, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ.

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Версия на азербайджанском языке Buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb

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