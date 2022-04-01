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В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов Объявлены результаты проведенных 5-6 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.
Наука и образование
1 апреля 2022 г. 17:15
В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

Объявлены результаты проведенных 5-6 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, учащиеся 11-х классов, которые приняли участие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена на сайте https://eservices.dim.gov.az/2022/netorta/.

Учащиеся также могут ознакомиться с результатами экзамена (общий балл по каждому предмету), отправив “рабочий номер” на короткий номер 7727 через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Nahtel).

Из 47 726 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 513 не явились на экзамен. Из-за нарушения экзаменационных правил результаты 13 человек были аннулированы.

Двое участников экзамена – выпускники средних школ №125 и №286 города Баку набрали максимальные 300 баллов.

С 11 апреля ГЭЦ организует в режиме онлайн (через приложение "Zoom" или по телефону) апелляционный процесс для рассмотрения заявлений, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться, заполнив электронное заявление, которое будет размещено на сайте ГЭЦ 4-6 апреля. Те, кто не зарегистрировался в течение указанного срока, не смогут впоследствии подать апелляцию.

Результаты выпускных экзаменов, проведенных 12-13 марта 2022 года, будут объявлены до 10 апреля.

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