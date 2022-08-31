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В Азербайджане объявлены результаты приема в вузы

В Азербайджане объявлены результаты приема в вузы Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в высшие учебные заведения Азербайджана на 2022/2023 учебный год.
Наука и образование
31 августа 2022 г. 19:28
В Азербайджане объявлены результаты приема в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в высшие учебные заведения Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Как передает Report, абитуриенты и суббакалавры могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel или 7-значный код, указанный в заявке по выбору специальностей.

Список поступивших в высшие учебные заведения будет опубликован в 6-м номере журнала "Абитуриент", который поступит в продажу завтра во второй половине дня.

Абитуриентам, поступившим в высшие учебные заведения, необходимо зарегистрироваться на платформе portal.edu.az с 12:00 2 сентября до 23:59 12 сентября. В противном случае это будет расцениваться как отказ от зачисления на соответствующую специальность.

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