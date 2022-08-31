В Азербайджане объявлены результаты приема в вузы

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в высшие учебные заведения Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты приема в высшие учебные заведения Азербайджана на 2022/2023 учебный год.

Как передает Report , абитуриенты и суббакалавры могут ознакомиться с результатами конкурса на сайте ГЭЦ, а также отправив свой "рабочий номер" на короткий номер 7727 посредством мобильных операторов Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel или 7-значный код, указанный в заявке по выбору специальностей.

Список поступивших в высшие учебные заведения будет опубликован в 6-м номере журнала "Абитуриент", который поступит в продажу завтра во второй половине дня.