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В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике

В Азербайджане объявлены победители "Зимнего онлайн-квеста" по программированию и математике Объявлены победители «Зимнего онлайн-квеста» по программированию и математике, стартовавшего 25 декабря в рамках проекта «Цифровые навыки» Министерства образования и международной школы «Алгоритмика».
Наука и образование
25 января 2021 г. 15:43
В Азербайджане объявлены победители Зимнего онлайн-квеста по программированию и математике

Объявлены победители «Зимнего онлайн-квеста» по программированию и математике, стартовавшего 25 декабря в рамках проекта «Цифровые навыки» Министерства образования и международной школы «Алгоритмика».

Как сообщает Report, конкурс, целью которого было помочь ученикам продуктивно и интересно провести свободное время в условиях карантина, а также улучшить свои навыки по программированию, проводился для учащихся общеобразовательных учреждений в возрасте от 8 до 15 лет.

Учащиеся с интересом отнеслись к данной инициативе проекта. Для участия в конкурсе зарегистрировались около 18 000 учеников со всего Азербайджана.

Для участия в соревновании необходимо было собрать команду из 3-6 одноклассников. Конкурс проводился в два этапа. Первый – тестовый этап, успешно прошли 636 человек, которые были награждены сертификатами. Далее финалистам требовалось пройти второй – творческий этап. На последнем этапе финалисты должны были создать собственный интересный проект.

И так, победителями «Зимнего онлайн-квеста» стали команды:

1 место - команда «6ч», школа № 18 г.Баку.

2 место - команда «Nizami», школа № 4 г.Гянджа, и лицей Анадолу, г.Баку.

3 место - команда «Хакер», и лицей «Tərəqqi» г. Баку.

Победителям будут вручены сертификаты и подарки.

Напомним, что в настоящее время проект «Цифровые навыки» охватывает 222 школы и около 120 тысяч учащихся Баку, Сумгайыта, Гянджи, Мингячевира, Билясувара, Шамахи, Лянкярана, Ширвана и Шеки. Целью проекта, стартовавшего в 2017-2018 учебном году, является обучить учащихся алгоритмическому и логическому мышлению, навыкам разработки проектов и основам программирования. Учитывая успешные результаты проекта, объем его реализации из года в год расширяется.

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