В Азербайджане объявлены даты вступительных экзаменов - ГРАФИК

Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.

Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что II этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, I и II этапы вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, дополнительное обучение и экзамены по иностранному языку планируется проводить в соответствии со следующим графиком.

Решение о проведении 2-ой попытки второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет принято в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая будет наблюдаться в августе.