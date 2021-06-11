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В Азербайджане объявлены даты вступительных экзаменов - ГРАФИК

В Азербайджане объявлены даты вступительных экзаменов - ГРАФИК Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.
Наука и образование
11 июня 2021 г. 16:05
В Азербайджане объявлены даты вступительных экзаменов - ГРАФИК
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Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Было отмечено, что II этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, I и II этапы вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, дополнительное обучение и экзамены по иностранному языку планируется проводить в соответствии со следующим графиком.

Решение о проведении 2-ой попытки второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет принято в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая будет наблюдаться в августе.

П/н

Название экзамена

Дата проведения

1.

- I этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет;

- Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдали на выпускном экзамене;

- дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене.

1 июля

2.

Вступительный экзамен на уровне бакалавриата (II этап), 1-я попытка:

III группа специальностей

14 июля

II и IV группы специальностей

15 июля

I группа специальностей

27 – 28 июля
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