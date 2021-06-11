В Азербайджане объявлены даты вступительных экзаменов - ГРАФИК

Объявлены даты вступительных экзаменов в высшие учебные заведения Азербайджана.
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.
Было отмечено, что II этап вступительных экзаменов в высшие и средние специальные учебные заведения, I и II этапы вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет, дополнительное обучение и экзамены по иностранному языку планируется проводить в соответствии со следующим графиком.
Решение о проведении 2-ой попытки второго этапа вступительных экзаменов в высшие учебные заведения будет принято в соответствии с санитарно-эпидемиологической ситуацией, которая будет наблюдаться в августе.
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П/н
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Название экзамена
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Дата проведения
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1.
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- I этап вступительного экзамена для выпускников прошлых лет;
- Дополнительный экзамен по иностранному языку для желающих принять участие в конкурсе на языке, отличном от иностранного языка, который они сдали на выпускном экзамене;
- дополнительный экзамен для тех, кто хочет сдать вступительный экзамен на языке, отличном от языка, который он сдал на выпускном экзамене.
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1 июля
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2.
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Вступительный экзамен на уровне бакалавриата (II этап), 1-я попытка:
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III группа специальностей
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14 июля
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II и IV группы специальностей
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15 июля
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I группа специальностей
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27 – 28 июля