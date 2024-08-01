В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 1 по 8 августа объявил выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 1 по 8 августа объявил выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием на вакантные места осуществляется на конкурсной основе по результатам двухэтапных экзаменов, прошедших 11 февраля и 28 апреля 2024 года ( условия конкурса ).