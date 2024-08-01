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В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру

В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 1 по 8 августа объявил выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.
Наука и образование
1 августа 2024 г. 10:21
В Азербайджане объявлен прием на вакантные места в магистратуру

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) с 1 по 8 августа объявил выбор специализации для приема на вакантные места в магистратуру высших учебных заведений на 2024/2025 учебный год.

Как сообщили Report в ГЭЦ, прием на вакантные места осуществляется на конкурсной основе по результатам двухэтапных экзаменов, прошедших 11 февраля и 28 апреля 2024 года (условия конкурса).

Для участия в конкурсе на оставшиеся вакантные места необходимо до 23:59 8 августа зарегистрироваться на сайте ГЭЦ, указав коды выбранных специализаций в "Электронном заявлении бакалавра по выбору специальности".

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Версия на азербайджанском языке Magistratura ixtisası üzrə boş qalan plan yerlərinə qəbul elan edilib

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