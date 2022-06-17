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В Азербайджане обучаются иностранные студенты из 101 страны

В Азербайджане обучаются иностранные студенты из 101 страны Обнародовано число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.
Наука и образование
17 июня 2022 г. 13:08
В Азербайджане обучаются иностранные студенты из 101 страны

Обнародовано число иностранных студентов, обучающихся в Азербайджане.

Как сообщили Report в Министерстве образования, в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджанской Республики впервые обучаются около 7400 иностранцев и лиц без гражданства из 101 страны.

Студенты в основном представляют Турцию, Иран, Грузию, Россию, Ирак, Нигерию, Сирию, Индию, Пакистан, Китайскую Народную Республику и другие страны.

В рамках образовательных грантовых программ, учрежденных распоряжениями президента Азербайджана, обучаются 125 иностранцев из 67 стран, являющихся гражданами Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения. В рамках соглашений в текущем учебном году был проведен прием граждан Венгрии, Казахстана, КНР.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 101 ölkədən əcnəbi tələbə təhsil alır

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