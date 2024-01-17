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В Азербайджане обучаются более 7 тыс. иностранных студентов

В Азербайджане обучаются более 7 тыс. иностранных студентов В высших учебных заведениях Азербайджана обучаются 7,7 тыс. студентов из 93 стран.
Наука и образование
17 января 2024 г. 13:31
В Азербайджане обучаются более 7 тыс. иностранных студентов

В высших учебных заведениях Азербайджана обучаются 7,7 тыс. студентов из 93 стран.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Среди них преобладают граждане Турции, Ирана, России, Грузии, Индии, Пакистана, Сирии, Ирака и Нигерии.

На начало 2023-2024 учебного года число студентов, обучающихся за рубежом по государственной линии, составило 997 человек., из них 33,1% это выпускники бакинских школ, а 66,9% - школ, расположенных в регионах Азербайджана.

Многие из них обучаются в высших учебных заведениях Турции, Венгрии, России и Китая.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 7 mindən çox xarici tələbə təhsil alır

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