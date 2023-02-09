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В Азербайджане обсудили сейсмостойкость зданий и сооружений

В Азербайджане обсудили сейсмостойкость зданий и сооружений На кафедре эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзУАС) состоялся научный семинар на тему “Исследование сейсмостойкости зданий и сооружений с сейсмоизоляционными установками”.
Наука и образование
9 февраля 2023 г. 18:07
В Азербайджане обсудили сейсмостойкость зданий и сооружений

На кафедре эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Азербайджанского университета архитектуры и строительства (АзУАС) состоялся научный семинар на тему “Исследование сейсмостойкости зданий и сооружений с сейсмоизоляционными установками”.

Об этом Report сообщили в АзУАС.

В семинаре приняли участие сотрудники кафедры и приглашенные специалисты.

Доцент кафедры эксплуатации и реконструкции зданий и сооружений Тюкезбан Гасанова выступила с обширным докладом. Она отметила, что оценка сейсмостойкости зданий, изучение ограничений по высоте каркасных зданий в настоящее время являются одной из актуальных проблем строительных конструкций.

В своем докладе Тюкезбан Гасанова также коснулась научно-исследовательских работ, проводимых в отношении каркасных зданий.

Она отметила, что определение параметров каркасных зданий на сейсмические нагрузки высокой интенсивности возможно в результате анализа экспериментальных научных исследований.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan alimləri bina və qurğuların zəlzələyə davamlığını müzakirə ediblər

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