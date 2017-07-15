В Азербайджане обнародованы результаты приема в резидентуру

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Объявлены результаты приема в резидентуру на 2017/2018 учебный год на основе базового высшего медицинского образования.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

С результатами экзаменов можно ознакомиться на сайте ГЭЦ или отправив рабочий номер на короткий мобильный номер 7727.

Согласно результатам приемных экзаменов, проведенных в два этапа, из принявших участие на экзамене 508 претендентов 470 получили право продолжить обучение в резидентуре. 154 из них кандидаты мужского, 316 женского – пола. 285 – выпускники текущего года, 185 – прошлых лет.

Отметим, что список претендентов и проходные баллы по специальностям будут размещены в 4 номере журнала «Резидентура», который можно будет приобрести с 17 июля в киосках «Абитуриент» по приведенным ниже адресам, а также купить в букинистических магазинах, либо заказать на сайте www.abiturient.az.

– Баку, Насиминский район, ул. А.Саламзаде, 28;

– Баку, Ясамальский район, ул.Микаила Мушфига, 1M.

Электронную версию журнала с 17 июля можно будет приобрести, произведя оплату, в разделе «Электронные услуги» ГЭЦ «Онлайн продажа электронных версий изданий ГЭЦ» ((переход на услугу: http://eservices.dim.gov.az/ej urnal/).

С 18 по 24 июля поступившие на резидентуру должны предоставить необходимые документы и зарегистрироваться соответственно:

- принятые на факультет военной медицины Азербайджанского медицинского университета в министерстве обороны АР;

- поступившие в Нахчыванский государственный университет - в Нахчыванском государственном университете;

- поступившие на гражданские специальности Азербайджанского медицинского университета и другие медицинские учреждения - в Минздраве.

Отметим, что для рассмотрения обращений претендентов по результатам конкурса ГЭЦ создана Апелляционная комиссия.

Апелляционная комиссия будет функционировать по адресу Баку, ул.Абдулвахаба Саламзаде, 28 (здание Бакинского университета Асия).

Претенденты могут обратиться в Апелляционную комиссию 17-18 тюля 2017 года с 10 до 17:00, предоставив оригинал удостоверяющего личность документа.