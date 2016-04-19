В Азербайджане обнародованы результаты экзаменов на вакансии директоров школ

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в министерстве образования прошла пресс-конференция, посвященная результатам экзамена на вакансии директоров школ и последнему финальному этапу Республиканской предметной олимпиады.

Как сообщает Report, выступивший на пресс-конференции заместитель начальника отдела по человеческим ресурсам министерства образования Эшги Багиров сказал, что стали известны результаты тестового экзамена на должность директоров общеобразовательных учебных заведений.

По его словам, на экзамене приняли участие 1 591 из 2 260 человек, чьи электронные заявления были утверждены. На собеседование по 597 вакансиям было допущено 493 человека.

На пресс-конференции также предоставили информацию о результатах Республиканской предметной олимпиады по следующим предметам - физика, химия, математика, биология и информатика.

Касаясь результатов, заведующий отделом программ развития образования Эмин Амруллаев отметил, что обладателями первого места стали 16, второго - 33, третьего - 54 лица.