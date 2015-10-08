Обнародованы районы Азербайджана, в которых выпали интенсивные осадки

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ "Интенсивные дожди активируют оползневые зоны".

Об этом Report заявил заместитель директора по научным вопросам Института географии, доктор наук Эльбрус Ализаде.

Он отметил, что уже несколько дней в некоторых городах и районах Азербайджана наблюдаются интенсивные дожди. Ожидается, что неблагоприятные погодные условия продолжатся еще неделю: "На территорию Азербайджана начали поступать холодные воздушные массы. Интенсивные осадки, наблюдающиеся в последние дни в Азербайджане, приводят к увеличению случаев наводнений".

Заместитель директора также сообщил, что в результате избыточной влажности увеличивается количество наводнений в стране, активируются оползневые зоны. Это обстоятельство также негативно влияет на сельское хозяйство.

Э.Ализаде назвал районы, где выпали интенсивные осадки: "В последние дни интенсивные дожди наблюдаются на Южном склоне Большого Кавказа, в Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Горанбойском, Гёйгёльском и Лянкяранском районах".