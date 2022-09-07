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В Азербайджане обнародованы предварительные результаты сертификации учителей

В Азербайджане обнародованы предварительные результаты сертификации учителей Опубликованы предварительные результаты сертификации учителей.
Наука и образование
7 сентября 2022 г. 12:51
В Азербайджане обнародованы предварительные результаты сертификации учителей

Опубликованы предварительные результаты сертификации учителей.

Как сообщает Report, министр науки и образования Эмин Амруллаев, выступая на сентябрьской конференции работников образования города Баку, сказал, что в процессе приняли участие 98% учителей, а 78% добились успеха на первом этапе.

Министр отметил, что 2 367 учителей (22%) нуждаются в совершенствовании: "5 599 учителей получат надбавки к зарплате в размере 10%, а 27% учителей в размере 35%, если они пройдут этап собеседования. 52 человека набрали от 0 до 10 баллов. 1 530 человек, набравших от 21 до 29 баллов, должны быть зачислены на курсы повышения квалификации".

Отметим, что набравшие более 50 баллов по сертификации, будут иметь надбавку к зарплате в размере 35%, а набравшие проходной балл - 10%.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin sertifikatlaşdırılmasının ilkin nəticələri açıqlanıb

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