В вузах и колледжах Азербайджана льготное образование получают более тысячи студентов с инвалидностью

В Азербайджане 1 071 студент с инвалидностью получает льготное образование в бакалавриате и магистратуре государственных и частных высших учебных заведений и в средних специальных учебных заведениях.

В Азербайджане 1 071 студент с инвалидностью получает льготное образование в бакалавриате и магистратуре государственных и частных высших учебных заведений и в средних специальных учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Согласно действующему законодательству, расходы на платное обучение лиц с ограниченными возможностями с 61-80 или 81-100-процентным нарушением функций организма, а также в возрасте до 18 лет и лиц с другими видами инвалидности в государственных профессиональных учебных заведениях покрываются из госбюджета.