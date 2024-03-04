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В вузах и колледжах Азербайджана льготное образование получают более тысячи студентов с инвалидностью

В вузах и колледжах Азербайджана льготное образование получают более тысячи студентов с инвалидностью В Азербайджане 1 071 студент с инвалидностью получает льготное образование в бакалавриате и магистратуре государственных и частных высших учебных заведений и в средних специальных учебных заведениях.
Наука и образование
4 марта 2024 г. 12:01
В вузах и колледжах Азербайджана льготное образование получают более тысячи студентов с инвалидностью

В Азербайджане 1 071 студент с инвалидностью получает льготное образование в бакалавриате и магистратуре государственных и частных высших учебных заведений и в средних специальных учебных заведениях.

Об этом Report сообщили в министерстве науки и образования.

Согласно действующему законодательству, расходы на платное обучение лиц с ограниченными возможностями с 61-80 или 81-100-процентным нарушением функций организма, а также в возрасте до 18 лет и лиц с другими видами инвалидности в государственных профессиональных учебных заведениях покрываются из госбюджета.

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Версия на азербайджанском языке Universitet və kolleclərdə təhsil alan əlilliyi olan şəxslərin sayı açıqlanıb

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