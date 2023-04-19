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В Азербайджане обладатели еще одного сертификата освобождаются от экзамена по иностранному языку

В Азербайджане обладатели еще одного сертификата освобождаются от экзамена по иностранному языку Расширен список международных языковых сертификатов, позволяющих освободить магистров от вступительных экзаменов по иностранному языку в докторантуру.
Наука и образование
19 апреля 2023 г. 11:55
В Азербайджане обладатели еще одного сертификата освобождаются от экзамена по иностранному языку

Расширен список международных языковых сертификатов, позволяющих освободить магистров от вступительных экзаменов по иностранному языку в докторантуру.

Как сообщает Report, это нашло отражение в изменениях в "Правила создания докторантуры и приема в докторантуру", подписанных премьер-министром Али Асадовым.

Согласно решению, лица, имеющие международный языковой сертификат Cambridge English Qualifications по иностранному языку, освобождаются от вступительных экзаменов по иностранному языку.

До сих пор от вступительных экзаменов по иностранному языку освобождались только обладатели международных языковых сертификатов IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF и STANAG.

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Версия на азербайджанском языке Daha bir beynəlxalq dil sertifikatına malik olanlar doktoranturaya xarici dil üzrə qəbul imtahanından azad olunublar

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