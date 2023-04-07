В Азербайджане объявлены результаты выпускных экзаменов

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедших 5 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) объявил результаты прошедших 5 марта выпускных экзаменов по полному (11-летнему) уровню среднего образования.

Как сообщили Report в ГЭЦ, принявшие участие в экзамене ученики 11-х классов, перейдя по указанной ссылке (https://eservices.dim.gov.az/2023/netorta/), введя номер дела (ученический код) и номер удостоверения личности (или FİN-код), могут ознакомиться с результатами экзамена, графическим описанием листа ответов.

Информацию о результатах экзамена (общий балл по каждому предмету) можно получить также через мобильных операторов (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel), отправив "ученический код" на номер 7727.

Из 50 498 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 476 не явились на экзамен. Результаты 11 учеников были аннулированы из-за нарушения правил.

С 26 апреля ГЭЦ организует процесс онлайн-апелляции (через приложение Zoom или по телефону) для рассмотрения апелляций, связанных с результатами экзамена. Желающие обратиться в Апелляционную комиссию могут зарегистрироваться 12-14 апреля, заполнив электронную заявку на сайте ГЭЦ.