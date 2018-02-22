В Азербайджане объявлены результаты перевода студентов

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Объявлены результаты перевода студентов как из местных, так и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, а также магистров.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

В этом году утверждены запросы 1067 человек по бакалавриату, 15 - по магистратуре и 186 - по ссузам.

В местные университеты переведены 650 студентов, а в зарубежные - 26 студентов.

В целях упрощения процесса перевода студентов и обеспечения прозрачности, в 2016 году начал действовать сайт Transfer.edu.az.

Перевод студентов из одного вуза в другой, или же с одной специальности на другую осуществляется с согласия министерства образования в период зимних и летних каникул.