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    В Азербайджане объявлены результаты перевода студентов

    В местные университеты переведены 650, а в зарубежные - 26 студентов

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Объявлены результаты перевода студентов как из местных, так и зарубежных вузов, с одной специальности на другую, а также магистров.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

    В этом году утверждены запросы 1067 человек по бакалавриату, 15 - по магистратуре и 186 - по ссузам.

    В местные университеты переведены 650 студентов, а в зарубежные - 26 студентов.

    В целях упрощения процесса перевода студентов и обеспечения прозрачности, в 2016 году начал действовать сайт Transfer.edu.az.

    Перевод студентов из одного вуза в другой, или же с одной специальности на другую осуществляется с согласия министерства образования в период зимних и летних каникул. 

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