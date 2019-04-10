В Азербайджане объявлен прием в вузы для выпускников предыдущих лет

Прием заявлений в высшие и средние специальные учебные заведения Азербайджана на базе полного (11 классов) среднего образования продлится до 15 апреля.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, в случае желания выпускников текущего года и предыдущих лет участвовать в конкурсе по приему в высшие и средние специальные учебные заведения они должны подать электронные заявления до 15 апреля.

В экзамене могут участвовать только абитуриенты, подтвердившие электронные заявления.

Отметим, что первый этап вступительных экзаменов для выпускников предыдущих лет и выпускников полного среднего образования в учебных заведениях вне пределов Азербайджана состоится 28 апреля. Для участия в экзамене до 15 апреля следует подтвердить форму электронного заявления абитуриента.

По правилам, во втором этапе конкурса не могут участвовать пропустившие первый этап лица, а в отборе специальностей – пропустившие второй этап.

По данным на 12:30 ,10 апреля в целом электронные заявления подтвердили 72155 абитуриентов.