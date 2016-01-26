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    ​В Азербайджане могут объединить некоторые университеты

    Не исключается, что данная практика будет продолжена

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ "Не исключается, что процесс объединения некоторых вузов будет продолжен и в будущем".

    Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра образования Джейхун Байрамов.

    Д.Байрамов напомнил, что в рамках данного процесса в прошлом году были объединены Азербайджанский институт учителей и Азербайджанский государственный педагогический университет: "Кроме того, были закрыты некоторые филиалы института учителей. Мингячевирский филиал Азербайджанского института учителей и Мингячевирский политехнический институт объединили под общим названием Мингячевирский государственный университет".

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