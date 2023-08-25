TƏBIB: В Азербайджане не выявлено новых штаммов COVID-19

В настоящее время факт обнаружения новых штаммов COVID-19 в Азербайджане не подтвержден.

В настоящее время факт обнаружения новых штаммов COVID-19 в Азербайджане не подтвержден.

Об этом говорится в ответе TƏBIB на запрос Report.

Было отмечено, что в связи с увеличением числа поездок за рубеж в летний сезон ожидается сезонный рост числа случаев заражения вирусом COVID-19:

"Скопление людей, прибывших из разных стран, в закрытых помещениях, таких как аэропорты, самолеты, места массовых развлечений, может стимулировать рост числа заражений инфекцией и вызывать распространение новых штаммов. Однако в настоящее время факт обнаружения новых штаммов COVID в Азербайджане не подтвержден. Коронавирус продолжает мутировать, и уже формируются подвиды этих штаммов, которые также имеют дополнительные мутации. По этой причине варианты постоянно контролируются ВОЗ и другими органами общественного здравоохранения", - заявили в TƏBIB, отметив, что в подведомственных медучреждениях имеется необходимая инфраструктура для лечения всех видов острых респираторных инфекций.