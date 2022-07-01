В Азербайджане не признаны дипломы 79 человек, получивших образование за рубежом

Обнародована статистика обращений за июнь по поводу признания иностранных дипломов.

Обнародована статистика обращений за июнь по поводу признания иностранных дипломов.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, по 208 из 287 обращений были приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства.

Обращения 35 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 17 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 16 – несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 11 - по другим причинам.

88 обратившихся получили образование в Росси, 71 – в Турции, 66 - в Украине, 15 - в Грузии, 7- в Великобритании, 40 – в других странах.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 42 обращения поступили по юриспруденции, 23 – по экономике, 22 – по медицине, 18 – по управлению бизнесом, 14 – по менеджменту.