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В Азербайджане не признаны дипломы 79 человек, получивших образование за рубежом

В Азербайджане не признаны дипломы 79 человек, получивших образование за рубежом Обнародована статистика обращений за июнь по поводу признания иностранных дипломов.
Наука и образование
1 июля 2022 г. 15:20
В Азербайджане не признаны дипломы 79 человек, получивших образование за рубежом

Обнародована статистика обращений за июнь по поводу признания иностранных дипломов.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, по 208 из 287 обращений были приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства.

Обращения 35 человек отклонили из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 17 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 16 – несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 11 - по другим причинам.

88 обратившихся получили образование в Росси, 71 – в Турции, 66 - в Украине, 15 - в Грузии, 7- в Великобритании, 40 – в других странах.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 42 обращения поступили по юриспруденции, 23 – по экономике, 22 – по медицине, 18 – по управлению бизнесом, 14 – по менеджменту.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 79 nəfərin diplomu tanınmayıb

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