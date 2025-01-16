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В Азербайджане не признаны дипломы 69 выпускников зарубежных вузов

В Азербайджане не признаны дипломы 69 выпускников зарубежных вузов В декабре прошлого года в Азербайджане подано 325 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 256 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.
Наука и образование
16 января 2025 г. 09:53
В Азербайджане не признаны дипломы 69 выпускников зарубежных вузов

В декабре прошлого года в Азербайджане подано 325 заявок на признание дипломов иностранных вузов, 256 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 69 выпускников иностранных вузов получили отказ в признании диплома.

По информации, обращения 58 человек отклонены из-за недостаточного периода пребывания на территории страны обучения.

Согласно статистике обращений по странам, 117 из них было из Турции, 84 - из Украины, 80 - из России, 9 - из Великобритании, 7 - из Грузии, 7 - из Венгрии, 6 из США, 2 - из Литвы, 2 - из Пакистана, 2 - из Польши и по одному - из Австралии, Чехии, Китая, Израиля, Италии, Латвии, Молдовы, Казахстана, Саудовской Аравии.

Что касается наиболее частых специальностей, то зарегистрировано 38 заявок по экономике, 30 - по управлению бизнесом, 14 - по менеджменту, 13 - по международным отношениям, 13 - по инженерии логистики и транспортных технологий и 13 - по организации туристического бизнеса.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 69 nəfərin diplomu tanınmayıb

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