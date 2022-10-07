О нас

В Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, получивших образование за рубежом

В Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, получивших образование за рубежом В течение сентября рассмотрено 310 обращений по поводу признания иностранных дипломов (нострификации). Из них по 248 приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства. Обращения 62 человек отклонены.
Наука и образование
7 октября 2022 г. 11:00
В Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, получивших образование за рубежом

В течение сентября рассмотрено 310 обращений по поводу признания иностранных дипломов (нострификации). Из них по 248 приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства. Обращения 62 человек отклонены.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Обращения 27 человека отклонены из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 13 - несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 11 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 11 - по другим причинам.

98 обратившихся получили образование в России, 90 - в Турции, 63 - в Украине, 15 - в Грузии, 14 - в Беларуси, 30 - в других странах.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 31 обращение поступило по медицине, 32 - юриспруденции, 23 - экономике, 14 - менеджменту, 12 - управлению бизнесом.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 62 nəfərin diplomu tanınmayıb

Другие новости из категории

Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул
ФотоНобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул
5 октября 2022 г. 13:56
В сентябре 21 претенденту отказано в присуждении ученых степеней
В сентябре 21 претенденту отказано в присуждении ученых степеней
5 октября 2022 г. 11:36
Министр поздравил более 150 тыс. учителей
Министр поздравил более 150 тыс. учителей
5 октября 2022 г. 10:03
Отличившиеся в проведении олимпиад работники образования удостоены почетных званий
Отличившиеся в проведении олимпиад работники образования удостоены почетных званий
4 октября 2022 г. 15:17
Награждены учителя, отличившиеся особыми достижениями в подготовке учащихся
Награждены учителя, отличившиеся особыми достижениями в подготовке учащихся
4 октября 2022 г. 15:17
В Азербайджане завтра начинается регистрация поступивших в колледжи
В Азербайджане завтра начинается регистрация поступивших в колледжи
4 октября 2022 г. 15:08
Президент наградил группу работников образования медалью Терегги
Президент наградил группу работников образования медалью "Терегги"
4 октября 2022 г. 14:49
В Гедабеке директору школы пришлось объясняться после обнаружения недочетов
ФотоВ Гедабеке директору школы пришлось объясняться после обнаружения недочетов
4 октября 2022 г. 13:24
В Азербайджане свыше 2 тысяч абитуриентов набрали 600 и более баллов на экзаменах 
В Азербайджане свыше 2 тысяч абитуриентов набрали 600 и более баллов на экзаменах 
3 октября 2022 г. 16:39
К группам дошкольной подготовки привлечены более 90 тыс. детей 
К группам дошкольной подготовки привлечены более 90 тыс. детей 
3 октября 2022 г. 14:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi