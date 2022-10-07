В Азербайджане не признаны дипломы 62 человек, получивших образование за рубежом

В течение сентября рассмотрено 310 обращений по поводу признания иностранных дипломов (нострификации). Из них по 248 приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства. Обращения 62 человек отклонены.

В течение сентября рассмотрено 310 обращений по поводу признания иностранных дипломов (нострификации). Из них по 248 приняты положительные решения и выданы соответствующие свидетельства. Обращения 62 человек отклонены.

Об этом Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Обращения 27 человека отклонены из-за неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 13 - несоответствия минимальному сроку пребывания в стране обучения и неудовлетворительного уровня знаний языка обучения, 11 - недостаточного периода пребывания на территории страны обучения, 11 - по другим причинам.

98 обратившихся получили образование в России, 90 - в Турции, 63 - в Украине, 15 - в Грузии, 14 - в Беларуси, 30 - в других странах.

Что касается наиболее востребованных специальностей, то 31 обращение поступило по медицине, 32 - юриспруденции, 23 - экономике, 14 - менеджменту, 12 - управлению бизнесом.