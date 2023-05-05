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В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов

В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов В апреле в Азербайджане были признаны 312 дипломов выпускников зарубежных вузов, им выданы соответствующие свидетельства.
Наука и образование
5 мая 2023 г. 17:42
В Азербайджане в прошлом месяце не признаны дипломы 59 выпускников зарубежных вузов

В апреле в Азербайджане были признаны 312 дипломов выпускников зарубежных вузов, им выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 371 заявки в этом месяце не были признаны дипломы 59 обратившихся.

От получивших образование в Украине поступило 135 заявок, в России - 83, в Турции - 78, в Грузии - 35, в Великобритании - 17, в других странах - 23.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 49 заявок по экономике, столько же - по финансам, 38 - по управлению бизнесом, 34 - по менеджменту, 18 - по международным отношениям.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 59 nəfərin diplomu tanınmayıb

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