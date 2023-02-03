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В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов

В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов В январе в Азербайджане были признаны 243 диплома выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.
Наука и образование
3 февраля 2023 г. 10:51
В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов

В январе в Азербайджане были признаны 243 диплома выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 297 заявок в этом месяце не были признаны дипломы 54 обратившихся.

От получивших образование в России поступило 102 заявки, в Украине - 78, в Турции - 53, в Беларуси – 20, в Грузии - 15, в других странах - 29.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 35 заявок по юриспруденции, 26 - по экономике, 15 - по стоматологии, 25 – по менеджменту, 23 - по медицине, 21 - по управлению бизнесом, по финансам - 21.

Средний срок рассмотрения документов составил 15 дней.

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Версия на азербайджанском языке Keçən ay xaricdə təhsil almış 54 nəfərin diplomu tanınmayıb

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