В Азербайджане не признаны дипломы 54 выпускников зарубежных вузов

В январе в Азербайджане были признаны 243 диплома выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.

В январе в Азербайджане были признаны 243 диплома выпускников зарубежных вузов и были выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 297 заявок в этом месяце не были признаны дипломы 54 обратившихся.

От получивших образование в России поступило 102 заявки, в Украине - 78, в Турции - 53, в Беларуси – 20, в Грузии - 15, в других странах - 29.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 35 заявок по юриспруденции, 26 - по экономике, 15 - по стоматологии, 25 – по менеджменту, 23 - по медицине, 21 - по управлению бизнесом, по финансам - 21.

Средний срок рассмотрения документов составил 15 дней.