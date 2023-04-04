В Азербайджане не признаны дипломы 30 выпускников зарубежных вузов в прошлом месяце

В марте в Азербайджане были признаны 486 дипломов выпускников зарубежных вузов, им выданы соответствующие свидетельства.

В марте в Азербайджане были признаны 486 дипломов выпускников зарубежных вузов, им выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 516 заявок в этом месяце не были признаны дипломы 30 обратившихся.

От получивших образование в Украине поступило 219 заявок, в России - 110, в Турции - 95, в Беларуси – 25, в Грузии - 19, в других странах - 48.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 74 заявки по экономике, 67 - по финансам, 39 - по менеджменту, 35 - по юриспруденции, 31 - по управлению бизнесом.

Средний срок рассмотрения документов составил 10 дней.