О нас

В Азербайджане не признаны дипломы 30 выпускников зарубежных вузов в прошлом месяце

В Азербайджане не признаны дипломы 30 выпускников зарубежных вузов в прошлом месяце В марте в Азербайджане были признаны 486 дипломов выпускников зарубежных вузов, им выданы соответствующие свидетельства.
Наука и образование
4 апреля 2023 г. 15:40
В Азербайджане не признаны дипломы 30 выпускников зарубежных вузов в прошлом месяце

В марте в Азербайджане были признаны 486 дипломов выпускников зарубежных вузов, им выданы соответствующие свидетельства.

Как сообщили Report в Агентстве по обеспечению качества в образовании, из 516 заявок в этом месяце не были признаны дипломы 30 обратившихся.

От получивших образование в Украине поступило 219 заявок, в России - 110, в Турции - 95, в Беларуси – 25, в Грузии - 19, в других странах - 48.

Что касается наиболее востребованных специальностей, было зарегистрировано 74 заявки по экономике, 67 - по финансам, 39 - по менеджменту, 35 - по юриспруденции, 31 - по управлению бизнесом.

Средний срок рассмотрения документов составил 10 дней.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Mart ayında xaricdə təhsil almış 30 nəfərin diplomu tanınmayıb

Самое важное

Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы Центральный Восточный Азери
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в церемонии символической отправки в море верхних модулей платформы "Центральный Восточный Азери"
4 апреля 2023 г. 15:10
ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
ММ утвердил в I чтении учреждение юбилейной медали в связи со 100-летием Гейдара Алиева
4 апреля 2023 г. 13:27
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу
Захид Орудж: Теракт против Фазиля Мустафы в месяц Рамазан свидетельствует об отношении заказчиков к исламу
4 апреля 2023 г. 12:48
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы
В парламенте Азербайджана осудили теракт в отношении Фазиля Мустафы
4 апреля 2023 г. 11:57
Закир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
ФотоЗакир Гасанов наградил Сельчука Байрактара медалью
3 апреля 2023 г. 16:47
Установлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
ФотоУстановлены личности организатора и участников теракта против Фазиля Мустафы
3 апреля 2023 г. 12:47
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда
Кандидатура Инама Каримова выдвинута на пост судьи Верховного суда
3 апреля 2023 г. 12:15
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
Минуло 7 лет со дня апрельского триумфа Азербайджанской армии
2 апреля 2023 г. 00:00
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
Назначен председатель Госагентства водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:40
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
Учреждено Государственное агентство водных ресурсов Азербайджана
30 марта 2023 г. 20:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi