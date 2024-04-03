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В Азербайджане не признаны 58 иностранных дипломов в марте

В Азербайджане не признаны 58 иностранных дипломов в марте
Наука и образование
3 апреля 2024 г. 12:59
В Азербайджане не признаны 58 иностранных дипломов в марте

В Азербайджане в марте этого года подано 313 заявок о признании дипломов иностранных вузов, 255 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 58 выпускников иностранных вузов получили отказ.

94 заявки поступило от выпускников вузов Украины, 78 - России, 73 - Турции, 18 - Грузии, 18 - Великобритании, 5 - Беларуси, 7- Польши, 4 - Китая, 3 - Венгрии, по 2 - США, Франции, Швеции, Кореи, Литвы, по одному - Германии, Испании, Малайзии, Нидерландов и Кыргызстана.

Средний срок рассмотрения документов составил 16 рабочих дней.

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Версия на азербайджанском языке Ötən ay xaricdə təhsil almış 58 nəfərin diplomu tanınmayıb

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