В Азербайджане не признаны 58 иностранных дипломов в марте

В Азербайджане в марте этого года подано 313 заявок о признании дипломов иностранных вузов, 255 из них были одобрены, заявители получили свидетельства о признании.

Как Report сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании, 58 выпускников иностранных вузов получили отказ.

94 заявки поступило от выпускников вузов Украины, 78 - России, 73 - Турции, 18 - Грузии, 18 - Великобритании, 5 - Беларуси, 7- Польши, 4 - Китая, 3 - Венгрии, по 2 - США, Франции, Швеции, Кореи, Литвы, по одному - Германии, Испании, Малайзии, Нидерландов и Кыргызстана.

Средний срок рассмотрения документов составил 16 рабочих дней.