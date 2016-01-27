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    В Азербайджане научным исследователям будет предоставляться статус официального эксперта

    Научные работники будут привлечены к разработке государственной программы, проведению экспертиз и начных исследований в рамках проектов

    Баку. 27 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане научные работники исследовательских институтов будут привлечены к разработке государственной программы, проведению экспертиз и научных исследований в рамках проектов.

    Как сообщает Report, в связи с этим внесена новая статья в разработанный законопроект "О науке". 

    Председатель комитета науки и образования Милли Меджлиса Иса Габиббейли заявил, что научным исследователям будет предоставляться статус официального эксперта и они будут привлечены к разработке государственной программы: "Автором предложения в статье 14.7.4 законопроекта является депутат и юрист Эльшад Гасанов. Благодаря новым поправкам научные работники смогут получать дополнительную прибыль".

    И.Габиббейли подчеркнул, что это будет стимулировать исследовательскую деятельность научных работников.

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