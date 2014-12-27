​В Азербайджане научные работники смогут создавать свои фонды

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Научные работники в Азербайджане впредь смогут создавать на добровольных началах общественные объединения (ассоциации, общества, организации) и свои фонды на основе существующих законодательных актов. Как сообщает Report, это нашло свое отражение в проекте закона "О науке", который будет вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно пункту, государственные органы могут привлечь подобные общественные организации на добровольной основе к решению многих проблем, в том числе, разработке определенных проектов, экспертизе, научному просвещению, а также осуществлению проектов, финансируемых из госбюджета на конкурсной основе. Эти организации могут быть привлечены и к работе по аккредитации вузов и аттестации научных работников.

В проекте закона отмечено и то, что общественные организации и фонды научных работников участвуют в координации научной деятельности, а также в организации и стимулировании данной деятельности. Они осуществляют свою деятельность согласно законодательным актам страны и своему уставу.

Отметим, что проект закона "О науке" прошел обсуждение на этой неделе в парламентском комитете и рекомендован к обсуждению на пленарном заседании Милли Меджлиса.