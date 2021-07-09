В Азербайджане найдено древнее поселение, на территории создана охранная зона

В Товузе обнаружены постройки, относящиеся к средневековью.

В Товузе обнаружены постройки, относящиеся к средневековью.

Как сообщает западный центр Report, в ходе раскопок руин, обнаруженных на территории села Ведили, были обнаружены также фрагменты жилого дома и иных строений, датируемых XV-XVII веками. По предварительным данным, относящиеся к исламской культуре постройки были сооружены вдоль торгового маршрута.

Заведующий отделом Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев сообщил западному центру Report о том, что на обнаруженной территории был проведен осмотр, предварительные раскопки и создана охранная зона: "Обнаружение здесь комплекса тюрбе и мечети, "Моста султана" XV века, кладбища и жилого дома XVII века демонстрирует наличие комплекса, отражающего древнее поселение азербайджанского народа".