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В Азербайджане найдено древнее поселение, на территории создана охранная зона

В Азербайджане найдено древнее поселение, на территории создана охранная зона В Товузе обнаружены постройки, относящиеся к средневековью.
Наука и образование
9 июля 2021 г. 18:02
В Азербайджане найдено древнее поселение, на территории создана охранная зона

В Товузе обнаружены постройки, относящиеся к средневековью.

Как сообщает западный центр Report, в ходе раскопок руин, обнаруженных на территории села Ведили, были обнаружены также фрагменты жилого дома и иных строений, датируемых XV-XVII веками. По предварительным данным, относящиеся к исламской культуре постройки были сооружены вдоль торгового маршрута.

Заведующий отделом Национальной академии наук Азербайджана Фархад Гулиев сообщил западному центру Report о том, что на обнаруженной территории был проведен осмотр, предварительные раскопки и создана охранная зона: "Обнаружение здесь комплекса тюрбе и мечети, "Моста султана" XV века, кладбища и жилого дома XVII века демонстрирует наличие комплекса, отражающего древнее поселение азербайджанского народа".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda qədim yaşayış məskəni tapıldı, ərazidə mühafizə zolağı yaradılıb - VİDEO

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