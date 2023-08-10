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В Азербайджане начнется прием документов в колледжи

В Азербайджане начнется прием документов в колледжи 14 августа в 15:00 начнется прием электронных документов поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования.
Наука и образование
10 августа 2023 г. 19:14
В Азербайджане начнется прием документов в колледжи

14 августа в 15:00 начнется прием электронных документов поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства науки и образования Азербайджана.

Сообщается, что заявители могут зарегистрироваться на сайте portal.edu.az, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях".

Процесс регистрации завершится 23 августа в 18:00.

Незарегистрированные лица будут исключены из списка принятых.

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Версия на азербайджанском языке Gələn həftədən kolleclərə sənəd qəbulu başlayır

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