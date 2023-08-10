В Азербайджане начнется прием документов в колледжи

14 августа в 15:00 начнется прием электронных документов поступивших в средние специальные учебные заведения на базе общего среднего образования.
Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении Министерства науки и образования Азербайджана.
Сообщается, что заявители могут зарегистрироваться на сайте portal.edu.az, выбрав услугу "Регистрация обучающихся в высших и средних специальных учебных заведениях".
Процесс регистрации завершится 23 августа в 18:00.
Незарегистрированные лица будут исключены из списка принятых.