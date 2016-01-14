Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начинаются предметные олимпиады.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

Согласно информации, 17 января во всех городах и районах страны будет проведен первый районный (городской) тур республиканской олимпиады. На соревнованиях примут участие более 27 500 школьников, которые проявят свои знания по 8 предметам.

Отметим, что республиканские олимпиады проводятся среди учащихся 9, 10 и 11-х классов по таким предметам, как математика, физика, химия, биология, информатика, история, азербайджанский язык и литература, география.