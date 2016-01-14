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    В Азербайджане начинаются предметные олимпиады

    На соревнованиях примут участие более 27 500 школьников, которые проявят свои знания по 8 предметам

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В Азербайджане начинаются предметные олимпиады.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства образования.

    Согласно информации, 17 января во всех городах и районах страны будет проведен первый районный (городской) тур республиканской олимпиады. На соревнованиях примут участие более 27 500 школьников, которые проявят свои знания по 8 предметам.

    Отметим, что республиканские олимпиады проводятся среди учащихся 9, 10 и 11-х классов по таким предметам, как математика, физика, химия, биология, информатика, история, азербайджанский язык и литература, география.

    Желающие принять участие на первом районном (городском) туре олимпиады по информатике могут зарегистрироваться на странице www.informatika.edu.az и принять участие в онлайн-конкурсе. 

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