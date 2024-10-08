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В Азербайджане начинается выдача студентам "Единой студенческой карты"

В Азербайджане начинается выдача студентам "Единой студенческой карты" В Азербайджане начинается выдача студентам "Единой студенческой карты".
Наука и образование
8 октября 2024 г. 13:12
В Азербайджане начинается выдача студентам Единой студенческой карты

В Азербайджане начинается выдача студентам "Единой студенческой карты".

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления Фонда развития образования Эльнур Насибов.

Насибов отметил, что карты начнут применять студенты 11 вузов с 15 октября. На более позднем этапе эти карты будут выданы студентам и других университетов.

"Студенческие карты предусматривают специальные скидки для студентов в различных сферах. А в будущем это будет распространяться и на транспортные, социальные и другие услуги", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda tələbələrə "Vahid tələbə kartı"nın verilməsinə başlanılır

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