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В Азербайджане начинается выбор специальности в высшие учебные заведения

В Азербайджане начинается выбор специальности в высшие учебные заведения С сегодняшнего дня начинается выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана.
Наука и образование
20 августа 2021 г. 06:11
В Азербайджане начинается выбор специальности в высшие учебные заведения

С сегодняшнего дня начинается выбор специальности для поступления в высшие учебные заведения Азербайджана.

Как передает Report, выбор специальности будет проводиться в электронном виде с 20 по 30 августа через официальный сайт Государственного экзаменационного центра.

Также абитуриенты могут обратиться в действующие на бесплатной основе “Консультационные центры абитуриентов”, созданные в региональных отделениях Государственного экзаменационного центра, в университетах "Гярби Каспий", "Азербайджан", "Бакы Бизнес", "Одлар Юрду" с целью оказания помощи абитуриентам в связи с выбором специальности.

В некоторых районных отделах образования также действуют консультационные центры по вопросам выбора специальности.

На следующей неделе председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Мялейка Аббасзаде на странице центра в Facebook проведет прямую трансляцию по вопросам, на которые следует обратить внимание при выборе специальности, а также ответит на вопросы абитуриентов

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçimi başlayır

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