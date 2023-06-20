В Азербайджане начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется на иностранном языке

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется на иностранном языке.
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Согласно правилам, прохождение собеседования еще не означает, что учащийся будет зачислен в выбранную школу.
В рамках процесса предпочтение отдается детям, братья или сестры которых учатся или один из родителей работает в выбранном учебном заведении. Также принимается во внимание расположенность школы с учетом места проживания.
В случае наличия одного из вышеуказанных обстоятельств, учащийся зачисляется в школу.