В Азербайджане начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется на иностранном языке

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется на иностранном языке.

В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается выбор школ в секторах, где обучение ведется на иностранном языке.

Как передает Report , процесс продолжится до 14 сентября.

Согласно правилам, прохождение собеседования еще не означает, что учащийся будет зачислен в выбранную школу.

В рамках процесса предпочтение отдается детям, братья или сестры которых учатся или один из родителей работает в выбранном учебном заведении. Также принимается во внимание расположенность школы с учетом места проживания.

В случае наличия одного из вышеуказанных обстоятельств, учащийся зачисляется в школу.