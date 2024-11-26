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В Азербайджане начинается регистрация на республиканские предметные олимпиады

В Азербайджане начинается регистрация на республиканские предметные олимпиады Сегодня начинается электронная регистрация для участия в республиканских предметных олимпиадах.
Наука и образование
26 ноября 2024 г. 13:01
В Азербайджане начинается регистрация на республиканские предметные олимпиады

Сегодня начинается электронная регистрация для участия в республиканских предметных олимпиадах.

Как сообщает Report, информацию распространил Институт образования.

Процесс стартует сегодня в 15:00 и продлится до 9 декабря.

Районный (городской) этап республиканских предметных олимпиад по информатике для VIII-IX классов состоится 28 декабря, для X-XI классов - 29 декабря, а по остальным предметам - 22 декабря в заранее определенных центрах.

Олимпиады для учащихся VIII-IX классов пройдут по предметам математика, физика, химия, биология, информатика, азербайджанский язык и литература, география и история, в целом по 8 предметам.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən Respublika Fənn Olimpiadalarına qeydiyyat başlayır

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