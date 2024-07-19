В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

С 25 июля в Азербайджане начинается прием документов для перевода студентов высших и средних специальных учебных заведений на 2024-2025 учебный год.

С 25 июля в Азербайджане начинается прием документов для перевода студентов высших и средних специальных учебных заведений на 2024-2025 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию, прием документов будет осуществляться учебными заведениями в электронной форме.

Желающие принять участие в процессе перевода студенты могут зарегистрироваться на сайте portal.edu.az с 11:00 25 июля по 18:00 31 июля.

Создав "личный кабинет", студенты могут войти в соответствующий раздел, используя логин и пароль, а затем заполнить и подтвердить электронную форму заявки на перевод.