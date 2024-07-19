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В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

В Азербайджане начинается процесс перевода студентов С 25 июля в Азербайджане начинается прием документов для перевода студентов высших и средних специальных учебных заведений на 2024-2025 учебный год.
Наука и образование
19 июля 2024 г. 11:48
В Азербайджане начинается процесс перевода студентов

С 25 июля в Азербайджане начинается прием документов для перевода студентов высших и средних специальных учебных заведений на 2024-2025 учебный год.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по науке и высшему образованию, прием документов будет осуществляться учебными заведениями в электронной форме.

Желающие принять участие в процессе перевода студенты могут зарегистрироваться на сайте portal.edu.az с 11:00 25 июля по 18:00 31 июля.

Создав "личный кабинет", студенты могут войти в соответствующий раздел, используя логин и пароль, а затем заполнить и подтвердить электронную форму заявки на перевод.

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Версия на азербайджанском языке Tələbələrin köçürülməsi prosesi başlanır

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