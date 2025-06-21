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В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки

В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки
Наука и образование
21 июня 2025 г. 11:26
В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки

Сегодня в Азербайджане начинается регистрация для приема в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2025/26 учебный год.

Как сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, процесс будет осуществляться посредством электронного портала mektebeqebul.edu.az.

Выбор школ и учителей в азербайджанском секторе стартует в Баку 9 июля, а в других городах и регионах - 8 июля. В секторах, где обучение ведется на других языках, процесс стартует 10 июля.

Процесс регистрации продлится до 12 сентября 2025 года. Документы в общеобразовательные учреждения будут подаваться с 1 по 30 сентября.

Отметим, что в группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (2020 года рождения).

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Версия на азербайджанском языке Məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlayıb

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