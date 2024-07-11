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В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки

В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки В Азербайджане 11 июля с 11:00 начинается регистрация для приема в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год.
Наука и образование
11 июля 2024 г. 07:53
В Азербайджане начинается прием в группы дошкольной подготовки

В Азербайджане 11 июля с 11:00 начинается регистрация для приема в группы дошкольной подготовки общеобразовательных учреждений на 2024-2025 учебный год.

Как сообщили Report в Государственном агентстве дошкольного и общего образования, процесс будет осуществляться посредством электронного портала mektebeqebul.edu.az.

Выбор школ и учителей в азербайджанском секторе активируется 16 июля в 11:00, в секторах, где обучение ведется на других языках, процесс будет активизирован 18 июля в 11:00.

Отметим, что в группы дошкольной подготовки принимаются дети, которым в текущем году исполнилось 5 лет (2019 года рождения).

В рамках приема также будет применяться право привилегии. Таким образом, с 16 по 30 июля для азербайджанского сектора право привилегии будет распространяться на 45 общеобразовательных учреждений, расположенных в Баку и Гяндже, для русского сектора - с 18 июля по 1 августа на 111 общеобразовательных учреждений указанных городов.

Со списком упомянутых учебных заведений можно ознакомиться на портале mektebeqebul.edu.az.

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Версия на азербайджанском языке Bu gündən məktəbəhazırlıq qruplarına qeydiyyat başlanır

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