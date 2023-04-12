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В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру 12 апреля в 12:00 начнется прием документов в докторантуру.
Наука и образование
12 апреля 2023 г. 10:52
В Азербайджане начинается прием документов в докторантуру

12 апреля в 12:00 начнется прием документов в докторантуру.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Прием документов будет осуществляться посредством портала portal.edu.az и продолжится до 23:59 16 мая.

Желающие поступить в докторантуру вузов и научных учреждений, подключенных к "Централизованной информационной системе образования", могут подать документы через "Личный кабинет" на portal.edu.az.

После одобрения обращения учебным заведением кандидаты смогут принять участие в экзаменах по английскому языку.

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Версия на азербайджанском языке Doktorantura səviyyəsinə elektron sənəd qəbulu başlayır

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