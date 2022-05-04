В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

Сегодня в Азербайджане с 11:00 начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год.

Сегодня в Азербайджане с 11:00 начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, прием в I классы общеобразовательных учреждений будет вестись посредством портала www.mektebeqebul.edu.az.

Отметим, что процесс выбора школ для азербайджанской секции начнется 6 мая. С этой даты начнется процесс регистрации на собеседование для поступления в первые классы общеобразовательных школ на других языках.

Процесс электронной регистрации для поступления в первый класс завершится 14 сентября 2022 года.