О нас
Аудио новости

В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

В Азербайджане начинается прием детей в первый класс Сегодня в Азербайджане с 11:00 начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год.
Наука и образование
4 мая 2022 г. 06:01
В Азербайджане начинается прием детей в первый класс

Сегодня в Азербайджане с 11:00 начинается прием учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2022-2023 учебный год.

Как сообщили Report в министерстве образования, прием в I классы общеобразовательных учреждений будет вестись посредством портала www.mektebeqebul.edu.az.

Отметим, что процесс выбора школ для азербайджанской секции начнется 6 мая. С этой даты начнется процесс регистрации на собеседование для поступления в первые классы общеобразовательных школ на других языках.

Процесс электронной регистрации для поступления в первый класс завершится 14 сентября 2022 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bu gündən birinci sinfə qeydiyyat başlanılır

Самое читаемое

В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
В Украине ранения получил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов
1 мая 2022 г. 16:06
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
Путин подписал закон об отмене визовых преференций для граждан ЕС
1 мая 2022 г. 15:39
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
В Азербайджане будут увеличены зарплаты врачей
2 мая 2022 г. 12:35
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
ВСУ уничтожили два штаба РФ: сотни погибших, возможно убит генерал
1 мая 2022 г. 04:06
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
Названы страны, в которых граждане Азербайджана стали жертвами торговли людьми - СПИСОК
28 апреля 2022 г. 16:34
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
Azersun Holding выступил с заявлением в связи с пожаром в Сумгайыте
28 апреля 2022 г. 21:43
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
Военные РФ В Херсоне похитили депутата
1 мая 2022 г. 15:09
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
В Азербайджане медработникам будут выдавать льготные ипотечные кредиты
2 мая 2022 г. 12:57
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
В связи с пожаром в «Промпарке Азерсун» будет осуществлена страховая выплата
29 апреля 2022 г. 10:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi